Disagi alla circolazione sulla statale 28, il consigliere cebano Mottinelli: "Eventi indegni per un paese civile del 2020"

"La Val Tanaro si conferma provincia lontana dell'Impero, ospitiamo molte passerelle politiche da parte degli esponenti del governo nazionale, ma nei fatti siamo dimenticati"- commenta Mottinelli -"Nei mesi passati, come partito Fratelli d'Italia, l'onorevole Monica Ciaburro si interessò della situazione presentando un'interrogazione sui lavori da ultimare lungo il tratto della statale 28 in Val Tanaro. Si interessò anche in merito al mantenimento della Polizia Stradale, insieme al collega parlamentare Andrea Del Mastro. Due aspetti, gli interventi da ultimare e la Polizia Stradale, che avrebbero attenuato queste situazioni di emergenza, come quella appena avvenuta".

"Non è più accettabile che in Italia, nazione tra le più importanti del mondo, si inizi a parlare degli interventi sulla Statale 28, nel tratto dell’Alta Val Tanaro, negli anni ’90, e che ben trent’anni dopo si sia ancora in attesa di tali interventi." - prosegue il consigliere che conclude - "Questi lavori non dovrebbero più occupare pagine dei giornali: si dovrebbe già parlare di come decongestionare la Statale 28, dopo la realizzazione dell’Armo-Cantarana. Invece qui passiamo ancora il tempo in coda per la neve, per gli incidenti, per il traffico estivo, per le decine di camion che giornalmente attraversano la valle, eventi indegni per un paese civile del 2020."