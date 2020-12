Dopo Prato Nevoso, anche Garessio 2000 apre gli impianti ad atleti e sci club

Continua a nevicare copiosamente su tutta l'area monregalese e, proprio questa mattina, i gestori di Garessio 2000 Ski hanno annunciato l'apertura degli impianti per gli atleti e per gli sci club. Nei giorni scorsi lo aveva fatto Prato Nevoso.

"Per quanto ci risulta, siamo la seconda stazione sciistica in Piemonte, dopo il comprensorio del Mondolè, ad aver ufficializzato l'apertura degli impianti per gli atleti di "interesse nazionale" - spiegano i gestori - "Per una piccola realtà come la nostra è veramente motivo di orgoglio poter dare questo servizio in una situazione così delicata, ed essere tra i primi ad aver avuto il coraggio di intraprendere questa strada. Siamo orgogliosi di questa scelta perché daremo una possibilità lavorativa a tutti i ragazzi che hanno deciso di collaborare con noi, nonostante tutte le incertezze del periodo".

Dagli impianti garessini non perdono la speranza e resistono, guardando al futuro: "Bene o male ci sarà una ricaduta economica sulla valle e sul paese di Garessio in quanto molti degli sci club che ci stanno contattando provengono dalla provincia di Torino e quindi pernotteranno nelle vicinanze. In questo modo avremo la possibilità di ospitare i campioni del futuro e far loro scoprire questa piccola realtà a tanti nuovi ragazzi. - commentano e concludono con un messaggio di buon auspicio:" Tutto ciò, non riempirà quel vuoto che solo voi clienti e amici potete colmare con la vostra presenza! L'augurio è di ritrovarci in pista dopo il 6 gennaio con la speranza di lasciarci questo brutto periodo definitivamente alle spalle".