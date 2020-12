Le Acli cuneesi avranno un nuovo direttore: da gennaio entra Loris Marchisio

Quarant’anni, da vent’anni dipendente della Valeo di Mondovì (una delle maggiori fornitrici automobilistiche al mondo), prima come responsabile del sistema di produzione poi come manufacturing digitalization manager per l'area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa), il cuneese Loris Marchisio è il nuovo direttore delle Acli provinciali di Cuneo.



A cinque anni dal pensionamento dello storico direttore, Elio Lingua, attuale Presidente Provinciale delle Acli cuneesi, si è deciso di istituire nuovamente questa figura dirigenziale, per favorire un maggiore sviluppo e miglioramento della macchina organizzativa e fungere da coordinamento per i circoli, i servizi e il territorio.



Marchisio, sposato con una figlia di 8 anni, ha compiuto gli studi di perito meccanico e la School of Management, con specializzazione in “Gestione piccole e medie imprese”; poi ha conseguito una laurea in “Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro” e un master in “Smart manufacturing & Industry 4.0”.



“Sono molto lieto che Loris abbia accettato la nostra proposta e abbia deciso di lasciare la sua attuale occupazione nella grande industria monregalese - dice il presidente provinciale Acli, Elio Lingua -, perché grazie all’esperienza maturata, alla disponibilità e alla conoscenza del mondo associazionistico, sono certo che farà molto bene come direttore di una grande associazione come la nostra”.



“Proprio la crisi economico-sociale generata dalla pandemia - dice Marchisio - mi ha spinto a lasciare un posto sicuro, in una azienda multinazionale in crescita e tra i leader mondiali nella mobilità del futuro. Ho sentito la necessità di ripartire dalla centralità della persona, ad iniziare dalle fasce più deboli, dai territori più periferici, là dove i circoli Acli giocano e giocheranno un ruolo fondamentale di presidio territoriale. Credo profondamente nel lavoro di squadra, nel sistema Acli, ma anche nella necessità di creare collaborazioni a lungo termine con enti, associazioni ed istituzioni del territorio locale, regionale, nazionale ed europeo”.



Nel curriculum di Loris Marchisio, oltre agli studi e al lavoro, c’è anche un impegno costante nel volontariato e nel sociale: è stato presidente di comitato di quartiere, di circolo Acli, nonché consigliere comunale a Cuneo (attualmente in carica). Inoltre, da 8 anni, è membro del consiglio provinciale Acli di Cuneo e fondatore e presidente dell'associazione “Uscire Insieme Onlus”, nata nel 2017, ed è membro di “AGE Platform Europe”, della “Consulta per le persone in difficoltà” e del “Silver economy network”.



Il nuovo direttore assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2021.