Narzole, è tempo di Laus Perennis, triduo di preghiera per la liberazione dalla pandemia e per le vocazioni

Dopo giorni, settimane e mesi di estenuanti lotte contro il Coronavirus, anche questa fase dell’emergenza sanitaria continua ad essere caratterizzata dalla preghiera. A Narzole è tutto pronto per la Laus Perennis, un triduo di supplica, lode e adorazione per la liberazione dalla pandemia e per le vocazioni sacerdotali e religiose.

A partire da sabato 5 dicembre, con la Santa Messa delle ore 7 e fino a martedì 8 dicembre, concludendo con la funzione delle ore 11.15, celebrata dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ispiratore dell’evento.

Gli appuntamenti si terranno nella chiesa dei Santi Bernardo, Nazario e Celso, che lo scorso 25 ottobre ha accolto l’insigne reliquia del Beato Timoteo Giaccardo, primo sacerdote della Famiglia Paolina e braccio destro del fondatore don Giacomo Alberione.

I turni di preghiera notturni saranno in streaming da casa, a riprova che nell’era dei social nemmeno un virus può mettere in quarantena i rapporti umani e lo spirito di condivisione cristiana.