Nella chiesa del San Filippo di Fossano è stato installato il nuovo sistema di riscaldamento

Da un paio di settimane nella chiesa parrocchiale di San Filippo, a Fossano, è entrato in funzione un nuovo impianto di riscaldamento in sostituzione al precedente da anni obsoleto, alimentato da gasolio. Si tratta di una tecnologia ormai collaudata in Italia e all’estero, la ditta che ha fornito e installato l’impianto vanta in Italia circa 1.000 impianti, dalla piccola chiesetta di montagna alla grande Basilica di S. Lorenzo a Firenze.



Il riscaldamento dei luoghi di culto ha posto da sempre grandi problematiche legate alle grandi volumetrie da scaldare per poche ore settimanali di utilizzo. Negli ultimi anni, ha trovato sempre maggiore applicazione il sistema di riscaldamento ad irraggiamento ad incandescenza, che esclude l'applicazione di sistemi di riscaldamento convenzionali ad aria calda.



Il nuovo impianto, autorizzato dalla Soprintendenza, è costituito da dieci diffusori posti in corrispondenza del cornicione. Sono fissati su carrelli mobili che al momento dell’accensione consentono la fuoriuscita e il loro posizionamento corretto per il riscaldamento. A spegnimento, i carrelli arretrano e i diffusori restano così nascosti all’interno del cornicione.



L’impianto alimentato a gas metano, consentirà un notevole risparmio di danaro, in quanto risulta efficiente sin dal momento dell’accensione, che avviene pochi minuti prima dell’inizio della funzione. Il flusso radiante degli emettitori, crea nella parte bassa dell’ambiente una distribuzione perfettamente omogenea del calore, dando agli occupanti una situazione di comfort assolutamente irraggiungibile con un qualsiasi sistema convenzionale.



L’accensione è singola per cui si può gestire anche il numero e la posizione delle accensioni, a seconda del clima, più o meno freddo, e dell’affollamento in Chiesa. Saranno conservati allo stesso tempo, gli affreschi, i legni, le sculture e il grande organo, che con il precedente impianto erano soggetti a continuo deterioramento da parte dei fumi residui.



L’intervento è stato possibile grazie all’aiuto della Diocesi di Fossano, per mezzo del contributo 8x1000, alla quale la Parrocchia porge un grandissimo ringraziamento.



L’impianto è stato fornito e messo in opera dalla ditta Stema Nord di Legnano mentre il progetto e direzione lavori, per le autorizzazioni di competenza, è stato curato dallo studio Mana Architetti di Fossano.