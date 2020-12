Santa Barbara 2020: al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo una festa "a porte chiuse" (VIDEO)

Come tutto in questo 2020, anche la festa del vigili del fuoco, che si celebra oggi 4 dicembre, giorno di Santa Barbara, la loro protettrice, si è svolta in forma ridottissima. E non per la fitta nevicata in corso.

Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, infatti, non hanno consentito lo svolgimento dei consueti momenti di festa, che vanno dal saggio dimostrativo alla consegna delle onorificenze al pranzo collettivo con i vigili del fuoco ormai andati in pensione.

A Cuneo si sono svolti solo il momento della deposizione della corona e la Santa messa celebrata dal vescovo Delboni, alla presenza del prefetto e delle sole autorità, tra cui il sindaco di Cuneo e i comandanti delle froze dell'ordine. Niente pubblico e niente vigili del fuoco in quiescenza.

Durante la breve e ristretta cerimonia è stato proietatto il video che riassume un anno di attività, in particolare i giorni di intervento a inizio ottobre, quelli della drammatica alluvione che ha colpito la provincia di Cuneo.