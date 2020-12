Backstage: come cambiano le prospettive con la formula pandemia e rete. Riguarda la puntata

Cambiamenti, sociali ed economici hanno rivoluzionato il 2020 segnando profondamente anche la formazione e i rapporti interpersonali. Il lavoro è uno dei temi più difficili da affrontare da sempre, ma ancor più in periodo Covid.

Come cambia il mondo del lavoro in epoca Covid e quali sono le prospettive per il 2021? Cosa succederà se non saremo pronti ad accogliere l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la guida autonoma, lo smart home, lo smart city, lo smart working, la blockchain e la cybersecurity? Se ne parlerà nella nuova puntata di Backstage, in onda giovedì sera alle 21 sul sito Targatocn, La voce d'Alba e le loro pagine Facebook.

Riguarda la puntata condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto:

https://www.facebook.com/targatocn/videos/851555812266683