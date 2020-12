Si è spenta a 84 anni suor Natalina, per decenni punto di riferimento gentile per la comunità di Spinetta

Si è spenta suor Giuliana Marengo, per tutti suor Natalina. E' mancata all'età di 84 anni. Della congregazione delle suore Giuseppine, è stata per cinquant'anni un punto di riferimento per la comunità di Spinetta, frazione dell'Oltregesso.



Con umiltà e sensibilità, ha sempre dato un attivo contributo alle varie attività della parrocchia. Dall'asilo, alla partecipazione delle funzioni liturgiche, alla creazione del banco di beneficenza. E' stata al finaco di generazioni di animatori ad organizzare i primi campeggi estivi, con il suo fare discreto e gentile.

Era anche stata catechista. Oltre all'impegno in parrocchia ha gestito per anni il centro di prima accoglienza femminile. Davvero grande, verso di lei, l'affetto di tutti i parrocchiani. Mancheranno il sorriso e le parole dolci che aveva per tutti, senza distinzioni.



Domani 5 dicembre la recita del santo rosario, alle 18. Lunedì 7, alle 10, l'ultimo saluto della comunità, entrambi nella chiesa parrocchiale di Spinetta.