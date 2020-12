Bambole reborn: regala tenerezza di alta qualità

Le bambole realistiche, conosciute anche con il nome di reborn, sono un miracolo di creatività, manualità e artigianato di altissima qualità. Non stupisce, quindi, immaginare che possano rappresentare un meraviglioso regalo, soprattutto se il destinatario è un collezionista o un amante di questi manufatti così particolari, in grado di coinvolgere a livello emotivo ed empatico e di far scaturire sensazioni ed emozioni estremamente positive.

Cosa sono le bambole realistiche

Le bambole reborn sono bambolotti realizzati a mano, quindi pezzi unici, creati dall'estro e dal talento dell'artista. Hanno le sembianze di neonati veri ed è questa la caratteristica che le rende prodotti raffinati, considerati vere e proprie opere d'arte. Esistono da molti anni ma solo ultimamente sono diventate l'oggetto del desiderio di tante persone. Soprattutto collezionisti o amanti dei bambini che, grazie a queste bambole, riescono a far riemergere la propria voglia di giocare e a riproiettarsi gioiosamente nella propria infanzia, quando il gioco della mamma colorava di tenere tinte pastello interi pomeriggi.

Creazioni uniche e artigianato di altissima qualità

Le bambole che sembrano bambini veri vengono realizzate a mano. Sono una diversa dall'altra, proprio a causa dell'impossibilità di riprodurne alcune parti a macchina. I dettagli, i particolari, ogni minima piega della pelle risulta assolutamente identica a quella di un bimbo vero. I materiali con cui sono prodotte sembrano, sia alla vista che al tatto, estremamente simili a pelle e capelli veri. Anche l'espressione del visino e degli occhi contribuiscono a dar vita a questi bambolotti che, soprattutto in foto, vengono spesso scambiati per neonati in carne ed ossa. Impossibile non restare affascinati dinanzi a una reborn. Soprattutto ammirati per il talento di chi le ha create. Esistono veri e propri collezionisti di queste opere d'arte, sempre alla ricerca di un nuovo soggetto da aggiungere alla propria collezione. Regalare una bambola di questo genere a qualcuno che le ama è, senza dubbio, un pensiero che riscuoterà un grandissimo successo.

L'emozionalità

Tuttavia, le reborn non piacciono solo agli amanti dell'arte creativa e dell'artigianato d'eccellenza. Le bambole realistiche possono essere classificate come giocattoli emozionali. Infatti, pur essendo bambolotti a tutti gli effetti, quindi da poter utilizzare a qualsiasi età per divertirsi nel classico gioco della mamma, sono talmente simili a bimbi veri da riuscire a suscitare emozioni profonde anche negli adulti. La perfezione dei dettagli, la morbidezza dei materiali e l'espressione viva le rendono irresistibili per tutti coloro che amano e provano piacere all'idea di tenere in braccio un neonato. Infatti, la maggior parte delle persone che scelgono di acquistare una reborn, è rappresentata da adulti che amano, ogni tanto, tornare un po' bambini e rivivere quel periodo spensierato e ricco di sogni e progetti futuri chiamato infanzia.

Reborn e accessori

Il mondo delle reborn, sempre più conosciuto ma ancora non del tutto sdoganato, è davvero vasto. Esistono brand molto importanti che si occupano della loro produzione, per esempio Annadolls o Dollish Reborn Dolls. Oltre alle bambole, è possibile trovare una moltitudine di accessori per renderle sempre più vere e accattivanti. Abitini, scarpette, cuffiette e bavaglini. Ma non solo. Anche pezzi di arredamento come fasciatoi, culle, lettini, seggioline e seggioloni. Per ricreare in casa un vero e proprio angolo a misura di neonato e lasciarsi andare al divertimento e all'emozione, fingendo nuovamente di essere bambini che giocano con la bambola. Un modo dolce e tenero per estraniarsi dal mondo per qualche ora e staccare la mente dallo stress e dai problemi della vita quotidiana.



Se si desidera acquistare una reborn per sé o per fare un bellissimo regalo a qualcuno che si ama, è possibile dare un'occhiata al sito regaliideali.it.