Casinò online in Svizzera: grandi cambiamenti nel mercato del gioco d'azzardo nel 2020

Il numero di giocatori svizzeri e di Italiani che vivono in Svizzera che scommettono nei casinò online sta aumentando sempre di più negli ultimi tempi. Proprio per queste ragioni questo settore è in continuo cambiamento per soddisfare al meglio le richieste degli utenti che navigano online. I cambiamenti nel 2020 sono stati davvero molti, la Svizzera infatti sta cercando di non imporre ulteriori limiti nel gioco d'azzardo online per i giocatori.

Non esiste una norma comunitaria che regola il gioco d'azzardo online, per questo motivo ogni Paese decide in questo settore autonomamente. Ci sono paesi che stanno liberalizzando i casinò online mentre altre che adottano normative più stringenti. Noi di CasinoNow ci affidiamo alla figura di Sebastian Roth esperto scommettitore che si occuperà di indicarti tutti i cambiamenti in corso nel mercato svizzero.

I 5 più importanti cambiamenti del gioco d'azzardo online in Svizzera

Noi di CasinoNow abbiamo effettuato molta attività di ricerca prima di redigere questo articolo. Ci occuperemo di aggiornarlo costantemente in modo tale da darti sempre delle informazioni idonee.

Casino du Lac Meyrin SA: settimo licenziatario

Il Casino du Lac Meyrin SA, ha ottenuto la licenza per il gioco d'azzardo online il 29 aprile 2020, diventando quindi il settimo licenziatario svizzero. Il gioco d'azzardo online è offerto con il marchio Pasino . Dal 16 novembre 2020, il sito è ricco di giochi per i giocatori svizzeri e anche per italiani che vivono in Svizzera.

Ottenere le licenze per i casinò online svizzeri non è affatto semplice dato che dopo la legge federale entrata in vigore il 1° gennaio del 2019 possono essere solo 21. Il casinò du Lac Meyrin offrirà agli utenti una serie di giochi, come le slot machine, i giochi da tavolo più famosi e anche una sezione live. Per quanto riguarda le Poker Room la situazione ancora appare nebulosa su tutto il fronte dei casinò in Svizzera.

Casinò Neuchâtel: ottavo licenziatario per il gioco d'azzardo online

Il Consiglio federale svizzero nella seduta del 25 novembre 2020, ha esteso la concessione di casino Neuchâtel al diritto di gestire giochi per il casinò online. Quindi è l'ottavo licenziatario per offrire i suoi servizi e i migliori giochi online. Potrà avviare la sua attività nel momento in cui la Commissione Federale per il gioco d'azzardo gli avrà concesso tutte le autorizzazioni necessarie. Questo casinò ha già una licenza per operare nella sede fisica.

Ritornano le Poker Room

Il poker online è sicuramente uno dei giochi più redditizi in Svizzera e nel resto del mondo. Per ben 18 mesi però le poker room sono state oscurate nei casinò online svizzeri. Qualcosa però è cambiata in questi ultimi giorni del 2020. Swiss Casinos infatti ha riaperto la prima poker room. Questo casinò ha ottenuto questo permesso. Questa è una skin iPoker che è collegata alla liquidità internazionale. Bisogna sottolineare che questo è un sito regolamentato, quindi chi scommette su di esso lo fa legalmente.

Fabio Abate: nuovo presidente federale

La ESBK cioè l'autorità che si occupa di regolamentare il gioco d'azzardo sia online che nelle sedi fisiche ha nominato un nuovo presidente: Fabio Abate. Sostituirà l'uscente Hermann Bürgi a partire dal 2021. L'uscente presidente è stato a capo dell'autorità federale per diversi anni, a partire dal 2012.

Fabio Abate che lo andrà a sostituire è una figura di alto rilievo. Svolge l'attività di avvocato a Locarno ed è anche ex consigliere nazionale per il Canton Ticino. Ha già operato attivamente in diverse attività dell'ESBK come quelle che riguardano la redazione di una lista nera di giochi d'azzardo illegali.

Red Tiger: espande la sua presenza nei casinò online

Red Tiger, uno dei più importanti software provider per i casinò online espande la sua presenza in altri paesi come la Danimarca. Questo software provider è presente in:

Svizzera;

Estonia;

Italia;

Slovacchia;

Spagna;

Svezia

Anche i nuovi casinò online in Svizzera potranno usufruire dei giochi di questo fornitore che aumenta la sua solidità sul mercato europeo.

Conclusioni

Noi di CasinoNow ci impegniamo ad aggiornarti costantemente su tutti i cambiamenti che avvengono nel gioco d'azzardo online in Svizzera. Quindi non ti resta che consultare continuamente il sito per essere sempre aggiornato con le ultime news in questo settore!