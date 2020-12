Montà presenta "Compro in paese", la vetrina digitale delle aziende

In un periodo economicamente molto importante come quello natalizio, fare acquisti nel proprio comune significa contribuire a tenere in vita numerose attività locali, in questo ultimo anno messe a dura prova, rispetto alle grandi piattaforme di commercio online, che non conoscono crisi.

Il commercio, le attività artigianali, l’agricoltura e i servizi di prossimità sono l’anima e il futuro dei piccoli borghi come Montà e proprio in questo ultimo anno le restrizioni hanno fatto apprezzare il servizio fondamentale fornito dai negozi di vicinato e dalle attività locali.

Da qui, è emersa l’importanza e la necessità, di rinnovare le modalità di promozione dei propri prodotti e servizi posizionandosi sul web e sui social. Per questo motivo il Comune di Montà ha creato in collaborazione con le aziende presenti sul territorio comunale “Compro in Paese” (clicca qui) una vetrina digitale delle aziende montatesi suddivise per categoria, che offre un'ampia scelta tra prodotti, servizi accessori proposti, idee regalo, attraverso link diretti ai canali social, ai siti web, ai prodotti trattati.

"Il Comune - spiega il sindaco Andrea Cauda - ha messo a disposizione l'elenco dinamico delle aziende del nostro paese suddivise per categoria coi relativi link ai canali Social e siti Internet dove si possono individuare le attività che svolgono per la clientela i servizi di consegne a domicilio e le modalità di pagamento. Voglio ricordare alle realtà imprenditoriali l'importanza di avere aggiornate tutte le piattaforme online, perché sono più che mai in questo periodo storico: la "vetrina delle nostre attività".