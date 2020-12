Natale e galateo al tempo del Covid: dai regali alla tavola, i consigli dell’esperta [VIDEO]

L’arrivo di dicembre prelude all’arrivo del Natale . Tra alberi nelle piazze, luci ai balconi e case addobbate, anche quest’anno l’atmosfera natalizia avvolge le nostre città. Tra restrizioni, divieti di spostamenti e Dpcm, l’avvicinamento a quello che per molti è un periodo magico è però diverso dal solito. Per non arrivare impreparati al 25 dicembre, l’esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca , in esclusiva per il gruppo Morenews , ha dato alcuni consigli per rituali come la preparazione della tavola, i regali e i messaggi di auguri.

Il consiglio sui regali è sempre quello di pensarci prima, ma se si arriva in ritardo come al solito non bisogna esagerare con la banalità: no a stelle di Natale o candele. I regali migliori sono sempre libri, dischi e regali mangerecci. Libri e dischi si possono cambiare, sono un giro: chi non apprezza se lo cambia. Per quanto riguarda i regali mangerecci è importante comprare cose buone, di qualità e che non siano facilmente reperibili. Un panettone d’artigianato, che non si trova nella grande distribuzione. Se le persone le conosciamo poco la raccomandazione è di tenersi sul classico: non bisogna entrare in gamba tesa, regalando un qualcosa di spiritoso che magari non fa ridere. Se invece conosciamo bene la persona a cui facciamo il regalo, proviamo a spiazzarli con scelte che loro non farebbero mai: al vecchio papà il golf non compriamolo grigio ma giallo squillante. Alla mamma non regaliamo un profumo alla solita lavanda, ma un profumo sexy. Se l’amico è un uomo in carriera che ha già centomila penne, regaliamo un bel cesto di piante aromatiche da coltivare sul davanzale dell’ufficio. Questo è il regalo giusto: suggerire un’opzione che a loro non sarebbe mai venuta in mente.