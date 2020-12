Sinistra Italiana Cuneo: "Sulla Patrimoniale una narrazione tossica"

E’ bastato un emendamento alla legge di stabilità firmato da alcuni Parlamentari di Liberi e Uguali e del PD, tra i quali Chiara Gribaudo parlamentare cuneese, che prevede l’introduzione di una patrimoniale moderata per i patrimoni superiori ai 500 mila euro per scatenare l’inferno nel Paese. La destra compatta, ma anche dalla gran parte della maggioranza che sostiene il Governo Conte a cominciare da un’area estesa del PD stesso, da subito hanno messo in campo l’artiglieria pesante per denunciare l’assurdità della proposta e prendere le distanze da chi vorrebbe “mettere le mani” nelle tasche degli italiana proprio in una fase di crisi economica come l’attuale già pesantemente compromessa dalla Pandemia.

Leggendo articoli e dichiarazioni di queste ore basta poco a rendersi conto di quanto opportunismo, quanta ipocrisia e soprattutto quanta malafede e falsità si stanno saldando per mistificare il senso dell’emendamento che, semplicemente nel segno dell’equità, si pone l’obiettivo di far pagare qualcosa in più a chi possiede molto per permettere di rispondere ai bisogni di chi oggi è più in difficoltà.

Parlare di rapina sui conti correnti dell’80% degli italiani come fa il portavoce di Camera e Senato di Forza Italia Giorgio Mulè è una vergognosa meschinità che non merita commento, ma anche continuare a sostenere che è necessario ridurre il peso fiscale sul lavoro trovando le risorse con la lotta all’evasione è un vuoto déjà vu che ci accompagna da troppi anni senza aver mai prodotto risultati concreti.

Nella sostanza cosa prevede l’emendamento che vede come primi firmari di Fratoianni (LEU) e Orfini (PD)? Semplicemente prevede a partire dal 2021 la cancellazione dell’IMU sulle seconde case e delle imposte di bollo sui conti correnti e deposito titoli e l’introduzione di una imposta progressiva dello 0,2% sulle ricchezze nette superiori a 500 mila euro derivanti dalle somme di attività mobiliari ed immobiliari al netto di eventuali passività finanziarie (residui di mutuo). L’aliquota dello 0,2% salirebbe allo 0,5% per i patrimoni compresi tra l’1 ed i 5 milioni di euro e dell’1% per i redditi oltre i 5 milioni e fino ai 50 milioni oltre i quali l’aliquota salirebbe al 2%. L’emendamento prevede inoltre che, per reperire più risorse possibili per la lotta alla pandemia e rafforzare gli aiuti ai cittadini in maggior difficoltà, per il solo anno 2021 per i redditi superiori ad 1 miliardo l’applicazione di una aliquota del 3% .

Una proposta che partendo dalla cancellazione delle mini patrimoniali in essere che oggi colpiscono e penalizzano le situazioni reddituali della maggioranza degli italiani, di fatto compenserebbe in buona sostanza il prelievo previsto per i patrimoni da 500 mila fino ad un milione di euro. Ovviamente per i grandi patrimoni il prelievo sarebbe progressivamente più importante ma è opportuno ricordare che per la stragrande maggioranza dei comuni mortali, anche di quella fascia di persone della così detta classe medio alta in rarissimi casi può vantare patrimoni superiori ai 5 milioni di euro.

E’ quindi evidente che la patrimoniale proposta “peserebbe” in modo sostanzioso sui ricchi ed in particolare sugli sfacciatamente ricchissimi. Chiedere a chi possiede patrimoni superiori al miliardo ( 10 mila anni di lavoro per chi ha un reddito di 100 mila euro anno) un contributo aggiuntivo una tantum in una fase di grande sofferenza economica come l’attuale è un atto di giustizia senza se e senza ma, e solo chi per egoismo personale o per malafede politica può sostenerne il contrario.

Introdurre uno strumento fiscale che permetta di iniziare a correggere le insopportabili diseguaglianze che si sono sedimentate nel nostro Paese come nel resto del pianeta negli ultimi 30 anni di politiche neo liberiste non è un vezzo di qualche reduce comunista trinariciuto, ma è raccogliere la raccomandazione non solo di tantissimi economisti internazionali ma dello stesso Fondo monetario internazionale, ormai consapevoli che un mondo fatto di pochissimi benestanti e di miliardi di diseredati è un mondo senza prospettive.

Cravero Mario – Colombano Dario Sinistra Italiana Cuneo