Asl CN1: al via la consultazione sul piano di Prevenzione della Corruzione

Cittadini, Enti ed Associazioni sono invitati a proporre eventuali osservazioni sul Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisposto dall’Asl CN1. L’iniziativa si propone di favorire la tutela dei principi di legalità, integrità e trasparenza.

I contributi che perverranno saranno presi in esame e valutati anche per la rielaborazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della relativa sezione dedicata alla Trasparenza, che ogni Amministrazione deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il P.T.P.C.T. 2020-2022 oggetto di revisione è consultabile sul sito istituzionale http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/

Le proposte e osservazioni potranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica: responsabile.anticorruzione@aslcn1.it entro il 31 dicembre 2020, mediante la compilazione del modello scaricabile al link www.aslcn1.it/uploads/media/Mod_Proposte_PTPCT.pdf