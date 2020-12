Il Denina Pellico Rivoira partecipa a Youth leadership program per imparare a diventare leader

Il Denina Pellico Rivoira è arrivato al quinto incontro del corso Youth Leadership Program proposto da Toastmasters Club Torino.

E' la prima volta che il corso si svolge in italiano e che partecipa ad esso una scuola pubblica italiana. Sono coinvolti 18 allievi del triennio di tutte e tre le sedi che, nell'arco dei nove appuntamenti del martedì sera, stanno imparando i segreti del public speaking, del discorso improvvisato, del linguaggio del corpo, dell'utilizzo della voce organizzando e presentando le proprie idee in modo logico e convincente, con la finalità di superare l'emotività che si prova nel parlare davanti a un pubblico.

L'efficacia della comunicazione è fondamentale in un'ottica di apertura al dialogo interpersonale o nell'ambito lavorativo e i ragazzi stanno sviluppando il loro potenziale di giovani oratori grazie agli stimoli di professionisti che li coinvolgono nell'antica e difficile arte dell'esposizione orale in pubblico: “Parlare in pubblico rappresenta una delle mie paure più grandi, come penso per molte altre persone” - racconta Andrea, VA Denina - “Appunto per questo, quando è arrivata la circolare in classe, ero già certo che mi sarei iscritto. L'espressione “publik speaking” ha catturato subito la mia attenzione. Sinceramente all’inizio ero un po’ titubante, ma poi, concluso il primo incontro, ho capito che era stato un affare iscriversi. Questo corso è indirizzato proprio a persone come me, che hanno paura di parlare in pubblico: sono presenti docenti preparatissimi in questo campo, in grado di correggere in breve tempo gli errori che si fanno comunemente nella comunicazione, ma soprattutto di farci controllare la componente emotiva che spesso può farci sbagliare”.

Di seguito il commento del prof. Marco Rinaldi, che accompagna gli studenti in questa esperienza: “Il percorso di Youth Leadership, a cui partecipano alcune nostre eccellenze, sviluppa un prezioso bagaglio di competenze che sono fondamentali per il mondo del lavoro, le cosiddette “soft skills”, quali saper comunicare efficacemente, pianificare e organizzare attività, avere fiducia in se stessi. Ciò avviene tramite una continua esperienza pratica, infatti la lezione teorica è ridotta a dieci minuti per incontro. Grazie al confronto con professionisti affermati, gli studenti ricevono consigli e incoraggiamenti, per poi sperimentare discorsi in pubblico, sia preparati sia improvvisati, in un ambiente informale che offre grande supporto. È sorprendente assistere al modo in cui i ragazzi, al di fuori dell'abituale contesto scolastico, liberano le proprie potenzialità e imparano ad esprimersi in modo completo e maturo”.