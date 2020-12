Zonta club Saluzzo ringrazia il vescovo della Diocesi per la messa in Duomo in ricordo delle vittime di violenza

Saluzzo la messa in ricordo delle donne vittime di violenza, celebrata in duomo dal vescovo monsignor Cristiano Bodo e da don Roberto Salomone

Zonta club Saluzzo ringrazia il vescovo monsignor Cristiano Bodo che domenica 29 novembre in Duomo, con don Roberto Salomone parroco della Cattedrale ha celebrato la messa in ricordo delle donne vittime di violenza, organizzata dal club Zonta Saluzzo, in occasione delle iniziative della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.

“Ringraziamo monsignor Cristiano Bodo che ha detto parole profonde e apprezzate e che in questi anni si è impegnato a trattare il tragico argomento della violenza contro le donne con particolare sensibilità, aiutandoci a dare messaggi importanti per contrastare il fenomeno, purtroppo sempre di triste attualità – commenta la vicepresidente Zonta Alessandra Piano, presente alla funzione con una rappresentanza di socie del sodalizio femminile saluzzese.

Il vescovo ha esordito citando le parole importanti di Papa Francesco “ Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi... Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna” .

Ha poi sottolineato che per cogliere il grado di civiltà di un popolo, di una società o di un uomo è sufficiente volgere lo sguardo tra le pareti di una casa, sul ciglio di una strada, tra le immagini di una pubblicità.

"Le donne sono fonti di vita - ha continuato il vescovo della Diocesi di Saluzzo - Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Sono doppiamente povere le donne che subiscono maltrattamento e violenza. Perché oltre a venire usate, abusate e cinicamente sfruttate, spesso si trovano in situazione di minori possibilità nel difendere i loro diritti e con maggiori difficoltà nel denunciare i delitti di cui vengono fatte oggetto.

Il loro grido di aiuto va raccolto con prontezza e piena disponibilità. Occorre passare ad azioni coraggiose e concrete sul piano della prevenzione, della repressione del crimine, dell’accoglienza, della cura e della tutela delle donne ferite.

Concrete opportunità per aiutare queste nostre sorelle, facilmente ricattabili, offrendo comprensione, difesa, aiuto concreto, sostegno fattivo e competente, perché possano riappropriarsi della loro dignità e della loro inviolabile libertà. La violenza contro le donne è una ferita per l’intera società. Nel 2016, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Papa ha scritto queste parole: “Quante donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza! Il Signore le vuole libere e in piena dignità”.

Sempre nel 2016, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il Pontefice ha ricordato che il cantico del Magnificat, il canto di Maria, ci porta a pensare anche a tante situazioni dolorose attuali, in particolare alle donne vittime della violenza, "alle donne schiave della prepotenza dei potenti, alle bambine costrette a lavori disumani, alle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini”.

Possa nascere per loro e per l’umanità, un tempo di pace e soprattutto di speranza, per costruire una nuova società basata sul Vangelo, per costruire una nuova civiltà dell’amore".