Sci alpino femminile, Bassino alla vigilia dei supergiganti di St.Moritz: "Ho tanta motivazione"

Il vento forte in quota e la nevicata della notte hanno impedito alle squadre di sci di Coppa del mondo di effettuare la sciata in pista alla vigilia dei due supergiganti femminili (al via alle ore 10.30 con diretta tv su Raisport ed Eurosport) in programma nel fine settimana sulla pista Corviglia di St. Moritz, in Svizzera.

Al via saranno presenti nove azzurre: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Verena Gasslitter.

Marta Bassino: "Sono tanto migliorata nella velocità, mi sento più sicura e più completa. La pista di St. Moritz è sempre esposta al vento e la visibilità spesso non è delle migliori, ma le condizioni saranno le stesse per tutte, quindi dobbiamo esclusivamente concentrarci sulle nostre qualità. Ho tanta motivazione, qui negli ultimi due anni sono entrata nelle venti in supergigante, stavolta cercherò di scalare qualche altra posizione".