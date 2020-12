"Il Vignaiuolo" stralci di Vita 1893 – 1938": presentato il libro solidale su Matteo Bonino

Il Vignaiuolo, diventa una piacevole e interessante lettura che riporta indietro nel tempo, che ricorda le abitudini dei nostri nonni che con intraprendenza mirabile affrontavano viaggi gravosi sino a Torino per vendere nelle osterie il loro vino, lo stesso che nella stesura delle “entrate e uscite” nel Libro dei Conti, li riempiva di soddisfazione e di gioia. Il lavoro di un anno, si tramutava in quel poco denaro che serviva alla famiglia, che permetteva di “allargarsi un poco” nelle feste per un nuovo nato o per il fardello della figlia che si sposa.