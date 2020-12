Modifiche alla viabilità ad Alba in occasione del mercato del sabato

Domani, 5 dicembre, dalle ore 5,30 alle ore 15, causa spostamento in via temporanea di parte del mercato del sabato, è istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in corso Italia.



Il traffico veicolare è deviato in entrata su viale Vico e via Galimberti ed in uscita su corso Fratelli Bandiera, via Einaudi e via Don Alberione.



È prevista la chiusura al traffico veicolare di via S. Paolo, con istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli residenti e le attività insediate.