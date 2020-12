Maltempo, Pietro Danna (Fare Quadrato): ci si ricorda dell’importanza delle Strade Provinciali solo quando chiude l’Autostrada?

Gentile Direttore,

abbiamo letto della chiusura della A6, certamente decisa per motivi di sicurezza di chi vi transita. Tuttavia, tale scelta, ha come conseguenza il riversarsi del traffico pesante, e non, su molte Strade Provinciali, specie sulle arterie di collegamento tra vallate e verso la Liguria.

Com’è noto la Provincia è un Ente in difficoltà e che fa fuoco con la legna che ha, trovandosi quindi a gestire un afflusso imprevisto in un momento delicato come quello delle nevicate.

Siamo certi che anche questa volta essa farà la sua parte, cercando di assicurare la percorribilità e la sicurezza delle strade di sua gestione, ma ci sembra che ci si ricordi dell’importanza di avere strade provinciali manutenute e in stato di sicurezza solo nelle emergenze: perché non pensare, in questi casi, ad un afflusso di risorse, magari proprio da parte delle società di gestione delle autostrade, per dare una mano alla Provincia?

Grazie,