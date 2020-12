A Dronero la 377^ edizione di Sant'Eligio

“Il Gruppo Organizzatore degli eventi di Sant’Eligio, negli anni, è cresciuto e si è arricchito di nuovi volti e nuove idee. Oltre all’Associazione Compagnia di Sant’Eligio, ne fanno parte le aziende con i loro Direttori, lavoratori e pensionati affezionati, il Comune, L’Isola che c’è di Via Roma, con il coinvolgimento della Confartigianato di Cuneo, l’Azienda di Formazione Professionale AFP, Espaci Occitan e Museo Mallè, la Cooperativa Sociale “Il Laboratorio” e con la partecipazione delle Scuole, di artigiani, liberi professionisti e Volontari: il nostro è un gruppo eterogeneo di persone che si divertono ed amano ciò che fanno e crediamo fermamente che il futuro sia di chi lo crea, con le mani, con la mente e con il cuore”.

La forza dei legami. È questo il tema scelto per la 377^ edizione dei festeggiamenti di Sant’Eligio, il patrono dei fabbri e dei lavoratori dei metalli. Come gli scorsi anni la ricorrenza celebrata durante la prima domenica di dicembre, a differenza degli anni passati l’impossibilità nell’organizzare ad esempio il pranzo poi tutti insieme, la consegna della targhetta ai lavoratori del settore da oltre 35 anni ed altre iniziative. Eppure la parola “legami”, scelta appositamente, può divenire ancor più consapevole, non soltanto uno stare ma prima di tutto un pensare accorto, valori che restano e storia che molto insegna. Passato, presente, futuro, tra ispirazione e concretezza ma soprattutto tra imprescindibili insegnamenti di dignità e rispetto.

A fronte delle norme anti contagio Covid-19, la possibilità però anche di uno stare: una sentita celebrazione, infatti, domani mattina alle 9:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Dronero. Onorando i valori fondanti della Compagnia di Sant’Eligio e ricordando la figura del patrono, la funzione terminerà con un emozionante passaggio di consegne da Sergio Gatto (rettore dal 1997) a Giuseppe Marchetto. Pensionato FALCI ed ex presidente della CRI comitato locale di Dronero, sarà lui da domani il nuovo rettore dell’associazione.

Si rinnoverà così una tradizione pluricentenaria, quella cultura del ferro che ancora oggi non smette di insegnare e far comprendere la sua importanza soprattutto alle nuove generazioni