A Racconigi, 83 cittadini ancora positivi. Oderda: “Siamo stati duramente colpiti, ma siamo in fase di discesa”

Sono 86 i cittadini racconigesi positivi al Covid-19, quattro sono ospedalizzati e per alcuni di loro purtroppo il quadro clinico è grave. “Ci auguriamo che possano riuscire al più presto a uscire da questa situazione” ha commentato il sindaco Valerio Oderda.

“Racconigi è stata duramente colpita da questa seconda ondata della pandemia, ma siamo in una fase di discesa, al 50% del picco massimo finora avuto. Questo non vuol dire liberi tutti, anche se questa fase i racconigesi si stanno comportando meglio, ci son alcuni ancora senza mascherina non è ammissibile”.