A Sommariva del Bosco, i sacchi per la raccolta differenzia saranno consegnati a casa

L'assessore ai servizi sociali Micaela Fazion ha annunciato che quest'anno i sacchi per la raccolta differenziata saranno consegnati alle famiglie sommarivesi direttamente presso le abitazioni.

È stato predisposto un calendario delle consegne, ricordando che non sarà necessario firmare nulla e che i volontari addetti alla distribuzione non entreranno in casa.

Sabato 12 dicembre avverranno le consegne nel cantone del Convento, sabato 19 presso il cantone del Pilone, sabato 2 gennaio in quello del Rio e sabato 9 nel cantone di San Sebastiano. Dal 19 dicembre al 9 gennaio avverrà la consegna anche presso le frazioni e presso le attività commerciali, industriali e artigianali. Sabato 16 gennaio verrà fatto un ulteriore tentativo di consegna presso chi fosse risultato irreperibile durante il primo passaggio.

Chi non ricevesse i sacchi al proprio domicilio potrà contattare il numero 0172 567209 per concordare il ritiro presso gli uffici comunali.