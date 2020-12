Alba: il progetto “SmART Visit per tutti” è on line

“SmART Visit per tutti" è tra i dieci progetti selezionati per la prima edizione di “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore”, il nuovo progetto promosso da Fondazione CRC, in collaborazione con il partener tecnico Rete del Dono, per aumentare la sostenibilità economica delle organizzazioni del Terzo Settore della provincia di Cuneo e accrescere il senso di partecipazione e aggregazione della Comunità.

Sabato 12 dicembre a partire dalla ore 14.45 l’Associazione culturale Colline e Culture organizza un incontro di presentazione on line aperto a tutti per raccontare l’idea progettuale attraverso le testimonianze dei promotori e gli ideatori del progetto. “SmART Visit per tutti" vuole insistere sull’accessibilità universale del patrimonio culturale, creando una stretta relazione tra l’arte, l’inclusione sociale e lo sviluppo turistico, promuovendo sul territorio l’infrastrutturazione di un sistema di accessibilità inclusiva che tenga in particolare attenzione le esigenze di utenti ipovedenti e disabili cognitivi.

L’incontro on line si aprirà alle ore 14.45 con la presentazione del progetto e dell’attuale campagna di raccolta fondi disponibile sulla piattaforma Rete del Dono https://www.retedeldono.it/it/progetti/acc/smart-visit-per-tutti.

A seguire interverrà l’Architetto Dino Angelaccio, presidente dell’Associazione I.T.R.I.A (il comitato per la promozione di itinerari turistici religiosi interculturali accessibili) da molti anni impegnato nella progettazione e realizzazione di contenuti e percorsi tematici, itinerari inclusivi e multisensoriali accessibili e fruibili da qualunque visitatore.

Alle ore 16.30 in collaborazione con il Museo Diocesano di Alba, le famiglie e i bambini potranno partecipare al laboratorio creativo a tema natalizio “Un presepe di luce”.

L’incontro e il laboratorio sono aperti a tutti e a partecipazione gratuita. E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedì 10 dicembre per poter ricevere il link di collegamento e l’elenco dei materiali necessari per realizzare l’attività creativa.

Per prenotare la vostra presenza all’incontro potete scrivere a: associazionecollineculture@gmail.com

Per partecipare al laboratorio natalizio potete scrivere a mudialba14@gmail.com o telefonare al 3457642123.