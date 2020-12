Cavallermaggiore: ripristinato il ponte "della valle" e il tetto della Cappella di San Giorgio

Tempo di lavori pubblici a Cavallermaggiore: dal ponte “della valle” all’ala comunale in piazza San Michele, in questi giorni il Comune sta portando a termine una serie di interventi importanti per la città.

Ripristinato il ponte “della valle”. Situato in frazione Madonna del Pilone, al confine con Marene, è costato 22 mila euro al Comune è un punto di viabilità importante per il per il mondo agricolo, soprattutto per gli agricoltori che altrimenti sarebbero costretti a prendere la statale per Marene. "Con il tempo e il passaggio dei mezzi pesanti, il ponte necessitava di un intervento di riqualifica" spiega il sindaco Davide Sannazzaro.

Terminato anche il rifacimento del tetto della cappella di San Giorgio, santo patrono della città. Per un costo totale di 27 mila euro al Comune, è stato messo in sicurezza dopo un problema che era stato riscontrato ad aprile di quest’anno.

Infine, sono in corso i lavori di riqualifica all’ala comunale in piazza San Michele, luogo di aggregazione molto utilizzato dai cavallermaggioresi in tempi di festa, ma anche per celebrare la messa. “Dopo dieci anni, siamo riusciti a intervenire con una spesa di 38 mila euro. Abbiamo eseguito i lavori interni per il controllo dell’umidità e per migliorare l’insonorizzazione”.

A breve, gli interventi dovrebbero essere ultimati.

“Spesso i fondi che arrivano sono destinare a strutture nuove, ma la verità è che noi comuni ci troviamo a dover far fronte a lavori di manutenzione dell’esistente - spiega Sannazzaro -. Il lavoro di un'Amministrazione secondo me si valuta anche su come ha mantenuto le opere preesistenti. Preciso inoltre che questi tre importanti interventi sono stati eseguiti da ditte locali di Cavallermaggiore. Infine, ringrazio Alessandra Giraudo, consigliere di minoranza e membro del Comitato Beni Artistici, che ci ha aiutato nella salvaguardia dei bene della città. Abbiamo dato un contributo importante al Comitato per i lavori su alcune chiese e altri luoghi culturali, Alessandra si è occupata del progetto a livello volontario. Una bellissima collaborazione”.