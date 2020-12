Coldiretti Asti fa la prima mossa: nasce EnotecAmica dove trovi il mercato contadino, l’enoteca del territorio e se vuoi compri on line e ritiri sul posto. Progetto Pilota pronto a calarsi ovunque

Coldiretti Asti fa la prima mossa: non restare a guardare come va il mercato ma cercare di guidarlo per il settore che rappresenta. Presso la struttura, sita in corso Alessandria 271 e dotata di ampio parcheggio gratuito, sarà possibile trovare una grande varietà di prodotti proposti spaziando da frutta e verdura a birre artigianali, molteplici prodotti del territorio, nocciole, tartufi e perfino pesce fresco la cui qualità è garantita dalla Cooperativa Pescatori di Portofino.

La struttura è composta da più piani. All’ingresso vi è l’enoteca, seguita dai vari banchi degli espositori di Campagna Amica, ma anche agrimacellerie, gastronomie e un banco dedicato alla vendita del pesce. Sono inoltre presenti una grande sala degustazioni e un salone polifuzionale che è stato espressamente pensato per ospitare eventi, serate, show cooking e convegni. In loco è presente anche un punto di ritiro e verrà realizzato un sito internet per consentire l’e-commerce.

UN FORTE SEGNALE DI SPERANZA NEL FUTURO

La maxi struttura è un vero e proprio ‘upgrade’ dei Mercati coperti di Campagna Amica presenti in quasi tutte le province italiane e il fatto che sia stata inaugurata sul finire di un anno tormentato quale il 2020 rappresenta senz’ombra di dubbio un positivo e forte segnale volto a dimostrare che vi sono la voglia e le competenze necessarie per una reale ripartenza. Il tutto all’insegna delle eccellenze del territorio.

"Vogliamo che questa struttura diventi un punto di riferimento, per la formazione, l'informazione e la cultura, non solo per la vendita", ha affermato Diego Furia, direttore di Coldiretti Asti.