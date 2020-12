Cuneo-Ventimiglia-Nizza ancora in testa alla classifica a Luogo del Cuore Fai

A dieci giorni dalla chiusura delle votazioni, la ferrovia Cuneo-Nizza-Ventimiglia si piazza al primo posto nella classifica dei candidati a Luogo del Cuore Fai con 36.730 voti. La segue per una manciata di voti, il Castello di Samezzano a Firenze.

La Ferrovia delle Meraviglie è stata per un po’ di tempo al secondo posto, nelle scorse settimane è balzata in testa alla classifica, ricevendo tra gli altri anche i voti dei campioni dello sport Cuneesi come Marta Bassino, Stefania Belmondo, Katia Tomatis (link qui).

Per le votazioni c’è tempo fino al 15 dicembre collegandosi al sito: https://fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc