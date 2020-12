Decreto "Sicurezza", Monica Ciaburro: "Assurdo non corrispondere nuovi fondi alle amministrazioni locali per l'accoglienza di immigrati"

assurdo che con il decreto Sicurezza venga deliberata più libertà di ingresso per gli immigrati senza riconoscere al contempo ulteriori fondi alle amministrazioni locali che dovranno affrontare maggiori costi per l'arrivo di nuovi stranieri.

Tutti i giorni i sindaci fanno salti mortali per rispondere positivamente alle loro comunità e lo fanno nonostante i tanti vincoli e l'enorme burocrazia. E questo decreto, che PD e M5S vogliono a tutti i costi, oltre a peggiorare la sicurezza dei cittadini renderà più complicato il lavoro dei sindaci". Così Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia intervenendo in Aula dopo la bocciatura di un ordine del giorno do FEDI al decreto Sicurezza che chiedeva maggiori fondi per le amministrazioni locali.