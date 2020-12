Il sindaco Bezzone riparte dopo il Covid: "Un immenso grazie agli ospedali di Ceva e Mondovì"

Oggi arriva una splendida notizia dalla città di Ceva: il sindaco, Vincenzo Bezzone, è pronto a tornare al lavoro per la sua città dopo aver superato la battaglia contro il Covid-19.

"Ho trascorso una decina di giorni in ospedale durante i quali ho avuto qualche problema a comunicare e a rispondere ai messaggi" - spiega il primo cittadino -"Ringrazio di cuore quanti mi hanno sostenuto con comunicazioni di incoraggiamento, perché in certe occasioni sono veramente di conforto. Il mio immenso GRAZIE che va oltre alla semplice gratitudine è rivolto a a tutto il personale dei nosocomi di Ceva e Mondovì che mi hanno curato e coccolato. Persone preparate, ognuna prodiga nel proprio lavoro, dai dottori, agli infermieri, agli assistenti, oss e qualsiasi addetto ai lavori: è la loro grande umanità che ti fa sentire meno solo in certe situazioni. Ancora GRAZIE a tutti. Sono ancora un po' acciaccato ma voglio ripagare l'affetto e la vicinanza di questa splendida comunità con il lavoro e l'impegno per la nostra Ceva".