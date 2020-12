Mondovì avrà una nuova palestra scolastica a Piazza. Riqualificazioni per il Pala Manera

Mondovì presto avrà una nuova palestra scolastica, a Piazza, in via della Polveriera, come annunciato la scorsa settimana in consiglio comunale e provinciale.

Il progetto è stato presentato ieri sera, venerdì 4 novembre, in collegamento streaming con l’assessore del comune di Mondovì Luca Robaldo, il consigliere provinciale Pietro Danna e il dott. Fabrizio Freni, dirigente provinciale.

Niente nuovo palazzetto per la città, non esistono i presupposti: dopo aver intrapreso diverse strade (il Gazzolone, il Beila, il Michelotti etc) nessuna si è rivelata percorribile.

Ci sono però buone notizie per le scuole e per le società sportive cittadine che vantano due squadre di volley in serie A2 e una di basket in serie D.

“Abbiamo lavorato con la Provincia per trovare una soluzione che potesse risolvere le esigenze della città, in particolare: mancanza di palestre per le scuole e sovrapposizioni tra turni di allenamento e gare di campionato delle società sportive”. – ha spiegato l’assessore Robaldo.

La nuova palestra, finanziata con un bando ministeriale da oltre 2 milioni di euro, risolverà il problema degli “incastri” di orario per le diverse scuole, avrà una sala polivalente al suo interno e potrà essere utilizzata anche in orario extra scolastico per ospitare gli allenamenti di basket.

Il terreno su cui sorgerà il nuovo edificio sarà acquistato dalla Provincia per 80 mila euro, mentre i lavori (2,5 milioni di euro) saranno finanziati da bando ministeriale, l’affidamento dei lavori è previsto per fine gennaio 2021.

“Questo intervento” – ha commentato il consigliere provinciale Danna – “incontra il volere della città che intende lasciare le scuole nel rione storico di Piazza. Gli spostamenti dagli edifici scolastici alla nuova palestra verranno studiati in modo da risultare efficaci per le lezioni, sarà una struttura polivalente. Vogliamo rassicurare sui dubbi che sono stati mossi negli scorsi giorni: non vi sono problemi idrogeologici in quest’area, i tecnici competenti hanno fatto le dovute verifiche”.

Per quanto riguarda il Pala Manera, la Provincia lo scorso ottobre ha partecipato a un bando che, se vinto, porterà circa 700 mila euro per la riqualificazione energetica del palazzetto: nuovi impianti di aerazione, coibentazione della struttura con conseguente miglioramento della classe energetica e rinnovo di bagni e spogliatoi.

Non si esclude la possibilità, in caso di aggiudicazione del bando, di aumentare i posti per gli spettatori, circa 500, per dare così modo di ospitare anche il campionato della massima serie femminile di volley, senza bisogno di deroghe (il minimo di posti a sedere richiesto è di 1.500, ndr).

A questo punto l’idea sarebbe di dedicare il Pala Manera agli allenamenti e alle partite di volley, lasciando per i campionati di basket la nuova palestra di Piazza, garantendo così una migliore organizzazione per le diverse società sportive monregalesi.