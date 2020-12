Montà, al via la consegna "casa per casa" dei sacchetti rifiuti

Ha preso il via a Montà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti (indifferziata e plastica) per la dotazione 2021. I sacchi verranno consegnati casa per casa dai volontari montatesi, nella quantità prevista in base al numero di persone appartenenti al nucleo famigliare.

All’interno della dotazione gli utenti troveranno anche il calendario 2021 della raccolta e il depliant informativo per il corretto smaltimento dei rifiuti. Nel calendario sono riportate tutte le date della raccolta per l’RSU, la carta, la plastica e le pile esauste. Nel depliant sono presenti tutte le indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti: dall’indifferenziato (RSU), alla carta, plastica, ingombranti, pile esauste, farmaci, e gli orari del centro di raccolta (Isola Ecologica di Montà).

L’umido, verrà attivato nei prossimi mesi (compatibilmente con l’emergenza Covid).

"Come Amministrazione ringraziamo i tanti volontari che si sono resi disponibili nella distribuzione. Un lavoro impegnativo - spiega il sindaco, Andrea Cauda - coordinato dal rag. Silvio Moresco del settore Tributi del comune di Montà. La distribuzione avrà bisogno di tempo a causa della mole di materiale da distribuire. Unitamente ai sacchi ci sarà il calendario 2021 della raccolta e anche una comoda guida per la gestione responsabile dei nostri rifiuti. Proprio nella gestione dei rifiuti siamo certi che con le informazioni chiare miglioreremo anche il rispetto dell'ambiente. Abbiamo ancora tanti sacchetti abbandonati a bordo strada. Con informazioni chiare, confidiamo che anche i più restii comprendano l'importanza del vivere civile e rispettoso"

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Tributi al numero (0173.977418) nei seguenti orari: dal lunedi al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. Il mercoledì dalle 14.30 alle 16.