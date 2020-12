La fiera del cappone di Morozzo si reinventa con "Capun a cà... la pula cò" (FOTO E VIDEO)

Nonostante l'emergenza sanitaria abbia imposto una riorganizzazione di tutti gli eventi, Morozzo, anche quest'anno, riuscirà a far arrivare il suo famoso e pregiato cappone sulle tavole degli appassionati.

"Quest'anno, per far fronte all'impossibilità di non poter organizzare la fiera, abbiamo creato 'Capun a cà... la pula cò', un box ispirato a quello degli amici del Porro di Cervere" - ha spiegato il sindaco Mauro Fissore - "Con questa iniziativa vogliamo ribadire la qualità e l'importanza di questo prodotto. Grazie a tutti gli allevatori che con cura e professionalità hanno allevato i capponi per 220 giorni garantendo il massimo della qualità".

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 dicembre, in un paesaggio innevato molto natalizio, le principali novità della fiera sono state presentate alla stampa con un piccolo tour nell'allevamento di Giovanna Mellano, presidente del consorzio per la tutela del cappone di Morozzo, cui hanno preso parte anche L'ATL Cuneese, l'assessore Delia Revelli e il consigliere Alessandro Avagnina.

"Il lavoro non è cambiato, purtroppo, però, non ci sono state fiere e questo per noi è stata una grande perdita" - ha spiegato la presidente Mellano - " Per fortuna gli affezionati ci stanno premiando lo stesso prenotando le spedizioni delle nostre box che, grazie a un accordo con un corriere del fresco, arriveranno sulle tavole di tutta Italia".

"Un grande grazie agli amministratori che sono riusciti a ingegnarsi per reinventare gli eventi che caratterizzano il comparto fieristico della nostra provincia, anche in un anno così difficile" - ha commentato Mauro Bernardi, presidente dell'ATL Cuneese.

La fiera del cappone di Morozzo diventa anche social grazie ad alcune video ricette che verranno proposte nei prossimi giorni: alcune speciali preparazioni verranno realizzate direttamente da alcuni chef di Bangkok.

"Il cappone di Morozzo rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio, che tutti ci invidiano per l'enogastronomia, in questo clima emergenziale dobbiamo contribuire a valorizzarlo ancora di più" - ha dichiarato il consigliere dell'ATL Cuneese Rocco Pulitanò.