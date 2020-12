Sommariva del Bosco: 4 mila euro per il rimborso Irpef e Tari

Il Comune di Sommariva del Bosco ha stanziato la somma di 4 mila euro da destinare al rimborso dell’addizionale Irpef comunale e del 50 per cento della Tari versate nell'anno 2019. Per il rimborso dell 'Irpef comunale è necessario essere in possesso dell'attestazione Isee per un importo non superiore ai 17.000 euro o di 15.000 per i nuclei familiari composti da una sola persona. Per il rimborso della Tari l'attestazione Isee non deve superare i 12.000 euro.

La domanda potrà essere presentata dal 4 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021 (salvo eventuali proroghe dovute all’emergenza sanitaria in corso) utilizzando l’apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Assistenza del Comune o scaricabile dal sito istituzionale.