Nuova energia nel punto E.ON di Fossano

E.ON è oggi uno dei principali operatori energetici in Italia, impegnato nella vendita di soluzioni energetiche e nella generazione elettrica da fonte rinnovabile. In linea col posizionamento strategico del Gruppo, in Italia E.ON si concentra sulla proposta di prodotti e servizi energetici competitivi in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori per un utilizzo più smart ed efficiente dell’energia.

Il point di Fossano è stato fortemente voluto da Salvatore Sapori, che ha in programma altre aperture nel centro-nord Italia dedicate al consumo domestico e alle Partite Iva.

Nella sede di Fossano è già operativa da Gennaio la sede di Anyway Green che gestisce la Divisione Condomini per conto di E.ON, su tutto il centro nord Italia, con servizi specifici e offerte dedicate agli amministratori di condominio.

Presso il Point si possono sottoscrivere contratti di Luce e Gas, ma anche richiedere informazioni e preventivi per tutto ciò che riguarda le soluzioni di efficientamento energetico (caldaie, split, pannelli solari, colonnine per la ricarica di auto elettriche).

La pluriennale esperienza di Salvatore Sapori nel mondo dell’energia, abbinata alla solidità di una multinazionale tedesca quale E.ON, formano una squadra fortissima, squadra che si è ampliata con l’inserimento di 13 persone che lavorano presso la Sede di Fossano, una rete di oltre 30 agenti commerciali impegnati sul centro nord Italia.

l Punto E.ON di Fossano si trova in via Roma 138 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato dalle 9:00 alle 12:00

Telefono 01721949051.