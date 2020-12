Lapo Elkann: le dichiarazioni shock su Diego Armando Maradona

Il decesso di Diego Armando Maradona, attorno al quale si stanno scatenando numerose polemiche relative sia all’eredità, sia al ruolo del medico personale del campione Luque, indagato per omicidio colposo, è stato commentato da diversi Vip. A esprimersi in merito ci ha pensato anche Lapo Elkann che, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo di novembre 2020, ha paragonato la sua vita, non priva di eccessi che l’hanno portato sulle pagine di tutti i giornali, con quella del Pibe de Oro.

Elkann: lo struggente ricordo di Maradona

Con la morte di Diego Armando Maradona, venuto a mancare per un arresto cardiocircolatorio lo scorso 25 novembre dopo essere stato soccorso nella sua casa di Tigre, ha rappresentato la chiusura di un’era per il calcio e non solo.

L’ex campione argentino, infatti, è stato un simbolo del riscatto della città di Napoli, che lo ha ricordato e, a breve, ufficializzerà il cambio di nome dello stadio San Paolo, che sarà a lui dedicato.

Nello studio di Silvia Toffanin, il 43enne rampollo di casa Agnelli, nipote amatissimo dall’avvocato, ha ricordato il Pibe, incontrato per la prima volta durante una partita per la Juventus, con parole struggenti. “Era un amico vero. Era quasi un fratello per me”: queste alcune delle parole pronunciate da un commosso Lapo Elkann nello studio di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di sabato 28 novembre 2020 (registrata qualche giorno prima in quanto, come ben si sa, lo storico rotocalco di Canale 5 va in onda in differita).

L'imprenditore, figlio di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, si è poi soffermato sulla complessità della figura di Maradona, affermando che, nel corso della sua vita ricca di successi ma di altrettanti travagli, il campione ha combattuto “in un mondo molto complicato”.

Lapo Elkann si è lasciato andare a un elogio bellissimo di Diego Armando Maradona, definendolo una persona dalle qualità umane pazzesche che, a suo avviso, andrebbe ricordata per le sue doti umane.

Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, Elkann ha ovviamente ricordato il talento calcistico del Pibe, definendolo “il più grande calciatore della storia” e rammentando il suo essere sempre pronto ad aiutare i più deboli (Maradona non ha mai dimenticato l’ambiente difficile in cui è nato e cresciuto, ossia il barrio argentino di Villa Fiorito).

Come già detto, Elkann ha paragonato le traversie e gli eccessi del suo percorso personale a quello di Maradona, portando nel salotto del rotocalco di Canale 5 un momento di tv sincero, crudo e a suo modo commovente.

“È come se fossi morto io. Perché quello che è successo lui poteva succedere a me”: non si è certo risparmiato Lapo Elkann durante l’intervista a Silvia Toffanin, occasione che l’ha visto parlare chiaramente delle sue dipendenze, accomunandole non solo a quelle affrontate da Diego Armando Maradona, ma anche da altri milioni di persone.

Lapo Elkann ha ricordato anche gli strali degli hater e chi, nel corso degli anni, ha ironizzato sulla sua situazione, facendo un parallelo con quella di Maradona. L’imprenditore italo-americano si è detto orgoglioso di essere stato affiancato al Pibe, in quanto lui era “un uomo che generava luce, passione e amore per tutti”.

Elkann ha sottolineato un’importante differenza tra i loro due percorsi di vita, affermando che, a differenza sua, Diego Armando Maradona veniva da un contesto di forte disagio economico e sociale. Questa differenza, non ha risparmiato loro un percorso comune, fatto di vuoti che, come specificato davanti alla Toffanin, entrambi hanno cercato di colmare con le sostanze.