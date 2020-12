Gastaldi e Bergesio (Lega): "Da PD attacchi strumentali: nessuna dimenticanza, emendamento per Tunnel Tenda subito in discussione"

"Dal Partito Democratico solo attacchi strumentali che discreditano il lavoro della Lega e creano inutili preoccupazioni ai cittadini. Non agitiamo scenari che non esistono: il fatto che l'emendamento per il Tunnel del Tenda dichiarato ammissibile non sia segnalato non pregiudica la sua votazione se il relatore della Legge di Bilancio (ovviamente del PD) accoglierà la nostra richiesta di porlo subito in discussione. Tra l'altro, per i tempi ristretti dettati dal governo che impongono il meccanismo dei "segnalati", probabilmente non si vedrà neanche l'analisi completa di questi ultimi. Inoltre, se tutti i parlamentari cuneesi sottoscrivessero l'emendamento, come richiesto da giorni, il relatore non potrà ignorare un emendamento bipartisan. Fa specie che serva un intervento della Lega per alimentare il dibattito sul Tunnel del Tenda in Legge di Bilancio: dal momento che il Pd e la sua deputata Chiara Gribaudo hanno espresso il relatore ora facciano discutere subito l'emendamento.