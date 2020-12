Volley A2/F: Il Puma si getta nella fossa dei leoni! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) rende visita alla capolista Roma

Finalmente si torna in campo! Dopo più di un mese di sosta forzata, la Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio si rituffa nel campionato di Serie A2 nella sfida valida per la 4^ giornata di ritorno. E lo fa affrontando probabilmente quello che è il peggiore avversario del momento: l’Acqua & Sapone Roma.

Non solo per l’indiscutibile valore tecnico delle avversarie, ma anche per l’aspetto psicologico, visto che le giallorosse sono in cerca di un pronto riscatto dopo aver subito una pesante sconfitta in casa del Sassuolo (3-1). Ma per il Puma l’aspetto fondamentale è quello di poter finalmente tornare in campo. La sfida odierna renderà anche più chiaro il dazio che dal punto di vista psico-fisico le pumine hanno dovuto pagare a causa della prolungata inattività.

Situazione che in precedenza ha dovuto affrontare anche la stessa Roma. Facile attendersi un’avversaria fisicamente messa meglio, ma quella di oggi resta comunque una gara aperta a qualsiasi epilogo. Per il Puma, però, tornare da Roma con almeno un punto in tasca rappresenterebbe già un importante e lusinghiero risultato.

I punti di forza della Laziali sono piuttosto noti, con il talento e la grande qualità di giocatrici del calibro di Adelusi, Papa, Arciprete e Rebora. Le pumine, giunte ieri sera a Roma in forte ritardo a causa delle avverse condizioni climatiche, sono tutte disponibili e scalpitano per tornare in campo. All’andata la Lpm s’impose per 3-1, infliggendo alla Capolista la prima sconfitta stagionale.

Per questa supersfida è stata designata una coppia di arbitri tutta campana con i sig.ri Enrico Autuori di Salerno e Luigi Pasciari di Nola. Al PalaFonte di Roma il fischio d’inizio è fissato per le ore 17. La gara sarà trasmetta come di consueto sul canale LVF-TV.