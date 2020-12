Volley A2/F: Un Puma stile “Rocky Balboa”…prima incassa e poi manda al tappeto la capolista Roma! La Lpm Bam Mondovì vince in rimonta al tie-break

Una fantastica “remuntada”! La Lpm Bam Mondovì torna da Roma con una splendida vittoria al tie-break in un match dai due volti. In pratica si è assistito a due gare in una. Nei primi due set le Laziali di coach Cristofani hanno avuto vita facile, con Adelusi, Papa e Rebora praticamente inarrestabili. Il Puma, invece, è apparso intimorito ed incapace di opporre la giusta resistenza alle avversarie.

Da quel momento in avanti la partita è cambiata. La difesa monregalese, fino a quel punto non pervenuta, ha trovato le giuste quadrature. Tutta la squadra ha ingranato le marce alte recuperando un set alla volta, per poi giungere al tie-break. Una dimostrazione di forza e qualità che era difficile da attendersi dopo quasi 40 giorni di assenza dai campi. Ma il Puma c’è! E lo ha dimostrato questo pomeriggio andando a recuperare una gara che dopo appena mezzora sembrava già persa.

Come un motore diesel, tutte le pumine sono apparse in costante crescita. Tra le migliori in campo segnaliamo Alessia Mazzon (13) e Francesca Scola. Bene anche Taborelli (13) e Hardeman (15), che dopo una partenza scialba hanno saputo togliere gli artigli ed ergersi a protagoniste assolute in campo. Nelle padrone di casa buona prova di Anna Adelusi (20) e dell’ex Sofia Rebora (12).

PRIMO SET: Rompe il ghiaccio la Roma con la schiacciata vincente di Papa. Le padrone di casa conquistano il primo break che vale il 6-4. Qualche problema di ricezione per le pumine che vedono scappare via le avversarie sul 11-6. Arriva puntuale la richiesta di time-out di coach Delmati. Sofia Rebora sale in cattedra e la Roma allunga sul 14-6. Nuovo time-out chiesto da Delmati sul 16-7, con le pumine in netta difficoltà. La Lpm continua a subire senza riuscire ad opporre la giusta resistenza. Si arriva così al punteggio di 20-10. Girandola di sostituzioni per la panchina monregalese, ma il trend del match non cambia. Il primo set si chiude poco dopo sul 25-14.

SECONDO SET: La Lpm rientra in campo con un piglio diverso e dopo l’attacco di Alessia Mazzon si porta avanti sul 2-4. Il Puma resta avanti di una lunghezza sul 8-9. Il punteggio torna in parità sul 10-10. Le capitoline tornano a spingere e si portano sul 15-12. Time-out chiesto da Delmati. La Lpm sembra aver esaurito nuovamente le energie e l’Acqua & Sapone ne approfitta per prendere il largo sul 20-14. Ancora una pausa con il time-out chiesto da Delmati sul 22-16, utile soprattutto a far rifiatare le pumine, che tornano in campo e accorciano le distanze di un paio di lunghezze. Ci pensa la giovane e fortissima Adelusi a piazzere il punto del definitivo 25-20.

TERZO SET: Una Sofia Rebora in gran spolvero mette a terra il primo punto. Le pumine reagiscono e vanno avanti sul 3-5. Dopo il muro di Alessia Mazzon, il secondo del match, la Lpm aumenta il vantaggio di una lunghezza. Arriva così il primo time-out chiesto da Cristofani. Buon momento del Puma, che avanza a +5 sul punteggio di 3-8. Nuovo time-out chiesto dalla panchina laziale sul 4-10. Azione rocambolesca che si chiude con il punto di Veronica Taborelli per il 6-13. La Roma si rifà sotto e rosicchia tre lunghezze. Sul punteggio di 9-13 questa volta è Delmati a chiamare il time-out. Le padrone di casa continuano ad accorciare e sul 13-16 Delmati si gioca l’ultimo time-out. Dopo l’ace di Alice Tanase si arriva sul 14-20. Roma recupera tre lunghezze. Il punteggio arriva al 19-22. La Lpm trova il punto del 20-24 con Alessia Mazzon. Le Laziali annullano due dei quattro set-point a disposizione delle pumine, ma alla fine ci pensa Alice Tanase a chiudere il conti sul 22-25.

QUARTO SET: Buona la partenza delle pumine, che si portano subito avanti sul 2-5. Coach Cristofani non è soddisfatto delle sue ragazze e sul 3-7 chiama il time-out. La difesa della squadra monregalese appare più solida e la Lpm gioca in scioltezza. Doppio punto per Leah Hardeman che porta il punteggio sul 4-11. Roma dimostra di credere nella rimonta e accorcia le distanze. Sul 10-14 coach Delmati chiama il time-out. Ace di Tanase e punteggio sul 11-17. Il Puma va in fuga sul 13-21. Time-out della disperazione chiesto da coach Cristofani. Sul 15-24 arrivano 9 set-point per il Puma, ma è sufficiente il primo per chiudere i conti sul 15-25 e portare il match ad un inatteso tie-break.

TIE-BREAK: L’out di Rebora consegna alla Lpm il primo punto. E’ un Puma indemoniato che dopo il muro di Tanase si porta sul 1-4. Time-out di Cristofani. La Roma recupera due lunghezze. Le pumine tornano a spingere e sul 3-7 arriva il secondo time-out chiesto dalla panchina laziale. Si va al cambio campo sul 3-8. Hardeman ben incisiva e punteggio sul 5-10. Il vantaggio delle pumine aumenta a +7. Le padrone di casa tentano la rimonta e sul 9-13 è Delmati a chiamare il time-out. Si rientra in campo giusto il tempo per assistere alle ultime due giocate del match, che fissano il punteggio sul 9-14 e regalano al Puma una vittoria straordinaria.