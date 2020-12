Niente da fare anche per il secondo super - g di St.Moritz, in programma domenica mattina, cancellato come quello del giorno precedente.

Organizzatori costretti all'annullamento delle gare dopo avere considerato l'evolversi della situazione meteorologica, caratterizzata da abbondanti nevicate e forti folate di vento.

Tra le azzurre pronte a cimentarsi nella competizione in terra svizzera c'era anche la campionessa di Borgo San Dalmazzo Marta Bassino.