La tuta è protagonista anche nell’outfit autunno inverno 2020/21

Perciò stop a capi modaioli, sì al mood rilassato e funzionale, grazie ai tessuti tecnici, alle felpe oversize e con il cappuccio o alla classica tuta, come quella disegnata in versione manga dall’illustratrice braidese Manuela Fissore. Le palestre sono chiuse e c’è chi sceglie il running all’aria aperta per mantenere il corpo tonico e in linea. C’è spazio pure per qualche tocco di eleganza ed estrosità per lo smart working o per fare allenamento in casa, sfoggiando il work out su Instagram.