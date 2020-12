Mondovì: "La Funicolare" promuove il commercio locale con un cortometraggio

A venti giorni esatti dal Santo Natale, l’Associazione ‘La Funicolare’ esce allo scoperto. In un anno di grandi stravolgimenti per il mondo del commercio al dettaglio, il direttivo del sodalizio monregalese, nato nel 2012 dall’unione tra l'Associazione Mondovì Breo e le Botteghe di Piazza, vuole continuare a lanciare messaggi di ottimismo, sfruttando le bellezze architettoniche dei centri storici di Breo e Piazza.

Alle ore 20.00 di oggi, sabato 5 dicembre 2020, sui canali social dell’associazione (pagina Facebook ‘La Funicolare’, Instagram @lafunicolare, canale Youtube ‘La Funicolare Mondovì, CN’) andrà in scena il cortometraggio dal titolo: “…nella dolce Mondovì ridente: Natale C’è”. Un prodotto nato dal confronto, rigorosamente a distanza, tra i diversi promotori ed ideatori. Il video, firmato dal videomaker Ettore Poggi, con la sceneggiatura di Paolo Cornero, responsabile comunicazione dell’associazione, è stato realizzato grazie all’aiuto regia e street casting di Valeria Bruno e Mattia Germone uniti anche ai preziosi consigli della regista Alice Filippi, disponibile a mettere la sua professionalità a servizio della città natale.

"Noi siamo sempre stati qui e continuiamo ad essere al servizio dei nostri clienti - afferma Mattia Germone, presidente “La Funicolare” -. Ecco perché non abbiamo nessuna intenzione di dichiararci vinti: il commercio di vicinato è una preziosa risorsa per il territorio e deve continuare ad esserlo. Anche nel 2020 possiamo contare su un confortante numero di associati, cui abbiamo dimostrato il nostro impegno quotidiano. La professionalità del centro commerciale naturale di Mondovì è il valore aggiunto per gli acquisti delle festività natalizie. Il messaggio è chiaro, piccole grandi emozioni trasmesse grazie alla bellezza del nostro borgo: a Mondovì… Natale c’è!".

Il video è stato realizzato con il contributo della Città di Mondovì e della Fondazione CRC, la collaborazione di Confcommercio, della Bus Company, della Famiglia Mandaglio. Un particolare ringraziamento a Bruno Calandri, protagonista nell’inedito ruolo di Babbo Natale. Nell’immagine finale gli auguri da parte dei soci de ‘La Funicolare’ e dei volontari che rendono possibili gran parte delle manifestazioni. Si ritiene dunque doveroso ricordare e ringraziare tutte le attività commerciali associate a ‘La Funicolare’.