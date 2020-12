Volley A2/F: A&S Roma-Lpm Bam Mondovì 2-3, la soddisfazione di coach Delmati:"Le ragazze hanno fatto un'impresa"

La Lpm Bam Mondovì che non ti aspetti...o forse si. La squadra di Delmati questo pomeriggio si è resa protagonista di un'autentica impresa, andando a strappare la vittoria in rimonta per 3-2 in casa della capolista Acqua & Sapone Roma. Un successo insperato dopo due set di grande sofferenza. Dal terzo set in poi, però, il Puma ha saputo reagire e conquistare una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale.

Al termine dell'incontro abbiamo raccolto il commento del tecnico Davide Delmati: "Sono veramente felice per le nostre ragazze, perchè oggi hanno fatto un'impresa" - ha spiegato il Tecnico milanese - "Nei primi due set abbiamo fatto molta fatica anche per la grande qualità delle avversarie. Poi sono state brave a rimettersi in carreggiata con pazienza e a lavorare sulle situazioni che avevamo preparato.

Da quel momento in poi ho visto una squadra determinata, abile ad allungare le azioni e a lavorare molto bene sulla correlazione muro-difesa. E' migliorata anche l'aggressività sulla battuta. Posso solo fare un grande plauso a tutte le ragazze, comprese quelle entrate nel corso del match e che hanno sempre e comunque dato un segnale positivo. Un segnale di appartenenza, di attenzione e di qualità tecnica nelle cose fatte. Le ragazze oggi sono state veramente grandi".