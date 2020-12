Al Mudi di Alba, il laboratorio natalizio "Un presepe di Luci"

Il Museo Diocesano di Alba è momentaneamente chiuso al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma non è fermo e vuole far sentire la sua presenza attraverso la programmazione di iniziative online, approfondimenti e laboratori per le famiglie, che porteranno “il museo a casa vostra”. Proprio in questo periodo speciale dell’anno, il MUDI propone il primo appuntamento online e sarà l’occasione per sentirsi tutti più vicini, anche se distanti.

SABATO 12 DICEMBRE alle ore 16.30, il MUDI terrà un laboratorio a tema natalizio dedicato alle famiglie in collaborazione con il progetto “SmART Visit per tutti” promosso dall’Associazione Colline e Culture con l’obiettivo di creare sul nostro territorio una rete di beni culturali dotati di dispositivi tecnologici per rendere l’arte accessibile a tutti, attraverso pannelli multisensoriali.

Durante il laboratorio “Un presepe di luce” i bambini insieme alle loro famiglie, tutti insieme, ma ciascuno dalla propria casa, potranno realizzare, in diretta, un originale presepe “luminoso” con la tecnica del pop-up, utilizzando cartoncini e sagome di carta per i personaggi del presepe, tanta fantasia e creatività, il tutto arricchito da un filo di lucine a led! Il laboratorio permetterà di esercitare la propria manualità e riflettere sul significato del Natale guidati dall’aiuto dell’operatrice del museo. L’attività è consigliata per i bambini dai 6 anni in su e i più piccoli potranno essere aiutati dai genitori o da un fratello o sorella maggiore, ma si divertiranno anche i più grandi in questa attività creativa.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma digitale messa a disposizione dal progetto “SmART Visit per tutti”; al momento della prenotazione sarà fornito l’elenco dei materiali necessari e il link per accedere alla piattaforma.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a mudialba14@gmail.com o telefonando al 345.7642123 entro giovedì 10 dicembre.