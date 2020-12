Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellato il primo super-g di St.Moritz

Le condizioni meteo a St.Moritz (neve abbondante e forte vento) hanno determinato la cancellazione del primo dei due super-g in programma nel fine settimana oltre che primo della stagione 20\21 di Coppa del mondo.

A rischio, viste le previsioni, anche la gara di domenica. Alle 17 è comunque prevista la nuova assegnazione dei pettorali (Marta Bassino sarebbe partita con l'11).

LA NOTA FISI

Meteo avverso purtroppo per il primo Super - G femminile della stagione di Coppa del Mondo, previsto in data odierna alle 11.30 a Sankt Moritz.

La neve caduta in abbondanza nelle ultime ore e il vento forte in quota non rendono possibile la partenza della gara.

Incerta anche la gara di domenica 6 dicembre, si discute possibilità di recuperare almeno una delle due gare previste in Alta Engadina, dove le condizioni meteo appaiono migliori.Oggi pomeriggio la riassegnazione dei pettorali.

Non mollate ragazze, più forti di qualunque avversità