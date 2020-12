“BunDaMangé”: il fundraising dell'Alberghiero di Mondovì per realizzare il sogno di un catering inclusivo (VIDEO)

E' stato presentato ufficialmente ieri mattina, sabato 5 dicembre, in diretta streaming “BunDaMangé”, il nuovo progetto dell'Alberghiero Giolitti di Mondovì.

Letteralmente “Buono da mangiare”, ma la cosa più buona in assoluto è l'intenzione e l'obiettivo del progetto, cioè la creazione di un servizio catering “inclusivo”.

L’obiettivo è raggiungere 45 mila euro per avviare un’attività di servizio catering che impieghi studenti ed ex studenti con disabilità, attraverso l’acquisto di attrezzature da cucina (posateria, planetarie…), divise e un furgone per il trasporto dei cibi che saranno preparati dagli studenti nelle cucine dell’Istituto Giolitti.

"Vogliamo aiutare i nostri studenti a realizzare i loro sogni, in maniera concreta" - ha spiegato la dirigente scolastica Donatella Garello - "Crediamo che sia importante creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro per tutti, soprattutto per i più fragili. Così, come fatto per altre iniziative, il nostro istituto vuole realizzare un servizio che sia solidale, a disposizione di privati ed enti pubblici".

Come spiegato nel corso della presentazione, infatti, il catering inclusivo sarà a disposizione di chiunque ne farà richiesta per cene, compleanni, matrimoni ed altri tipologie di eventi.

La campagna nasce nell'ambito progetto “Dono Scuola” di Fondazione CRT, che ha l'obiettivo di promuovere un percorso di formazione e affiancamento di alcune scuole piemontesi sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.

L’Istituto Giolitti di Mondovì, con la sua Fondazione Cucine Colte potrà contare sulla consulenza gratuita di esperti di lungo corso quali Luciano Zanin e Laura Lugli di Fundraising per Passione e sull’affiancamento di giovani professionisti tra i quali anche ex Talenti per il Fundraising che hanno partecipato al percorso di alta formazione sulla raccolta fondi offerto da Fondazione CRT.

Nel corso della presentazione sono intervenute, per portare una testimonianza diretta, Elena Boffano e sua figlia Benedetta, studentessa dell’Istituto Giolitti che fa parte dell’Associazione Centro Down che in questi giorni ha contribuito con altri studenti alla creazione dei biscotti la cui vendita sosterrà la campagna per “BunDaMangé” e si è detta entusiasta per questa nuova avventura.

Per sostenere questo progetto che, come sottolineato dal vice dirigente, Rudy Mamino, “rappresenta un esperimento unico nella nostra provincia" ci sono diverse modalità.

- donazione su Satispay o un bonifico bancario alla FONDAZIONE CUCINE COLTE (Iban IT 74 U 03111 46480 0000000011553) - causale “BunDaMangé”

- donazione minima di 10€ per uno dei golosi pacchetti di biscotti prodotti dagli studenti dell’Alberghiero Giolitti e disponibili a Mondovì nei negozi

LA BOTTEGA DEL GRANO di GUARNIERI KATIUSCIA (piazza Maggiore)

MACELLERIA “MAURO E DIEGO” (piazza Ellero)

INTRECCI presso CAFFE’ SOCIALE (stazione ferroviaria)

L'ORTO DI PEPPA di MARCONETTO SANDRA (corso Statuto 6/A)

ALIMENTARI “CIT MA BUN” (Mondovì Piazza)

- donazione minima di 5€ (in pdf) o di 10€ (3 pezzi stampati) su Satispay o bonifico bancario della FONDAZIONE CUCINE COLTE per una delle cartoline d’artista con disegni originali donati da giovani talenti del territorio come il duo MOGG, gli illustratori Marco Paschetta e Valeria Cardetti

- donazione minima di 50€ su Satispay o bonifico bancario della FONDAZIONE CUCINE COLTE per una stampa fine art di uno dei disegni originali donati dai giovani artisti citati

Per informazioni: fondazionecucinecolte@gmail.com