Fossano si prepara a distribuire una nuova tranche di buoni spesa

È stata pubblicata sul sito della città di Fossano la domanda per richiedere i buoni spesa emessi dal Comune, un totale che supera i 128mila euro, che potranno essere spesi per beni di prima necessità e nelle farmacie aderenti.



La domanda potrà essere presentata da un unico componente per nucleo famigliare e, al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari, il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Amministrazione su tali dichiarazioni effettuerà verifiche a campione.



Il bonus verrà commisurato a seconda del numero di componenti nel nucleo familiare: dai 150€ per i monoparentali fino ai 600€ per i nuclei con più di 7 componenti.



Saranno i volontari della Protezione Civile che distribuiranno i buoni spesa, in tagli da 10, 20 e 50€, direttamente al domicilio dei beneficiari.



“Siamo molto soddisfatti di questa nuova erogazione di buoni governativi - il commento dell’assessore Ivana Tolardo, assessore alle Politiche sociali-. Dopo la prima avevamo voluto prevedere dei buoni comunali aggiuntivi proprio perché c'era molta richiesta da parte di cittadini in difficoltà. Con questo ulteriore stanziamento speriamo di poter aiutare i tanti fossanesi che stanno faticando ad affrontare questo momento emergenziale”