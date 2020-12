Il sindaco di Roccavione: "E' dal 1995 che sento solo frottole e vergogne sul Tenda e sulla Cuneo-Nizza"

Germana Avena è sindaco di Roccavione. Da sempre in prima linea per il Tenda bis e per la valorizzazione della ferrovia delle meraviglie, la Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Battagliera e tenace, non ha voluto far mancare un suo commento alla lettera arrivata oggi dall'onorevole Monica Ciaburro (FDI), che è a sua volta un commento all'intervento dell'onorevole Chiara Gribaudo (PD) in polemica con il leghista Flavio Gastaldi.

Un incrocio di parlamentari e di partiti, sul quale la Avena non risparmia un po' di sarcasmo. "Sono contenta dell'intervento della Ciaburro, perché è la prima volta che interviene sul Tenda. Il suo impegno è sempre stato per il Maddalena, fino ad oggi. Bene, me ne compiaccio. E spero che domani ci sia, lei come tutti gli onorevoli della provincia, all'ennesimo incontro sul tunnel di Tenda, chiesto dall'Unione montana. Speriamo anche nella presenza dell'ente Provincia e ovviamente della Regione. Il Tenda non è un problema della valle Vermenagna, questo deve essere chiaro a tutti. E' un valico internazionale. Riguarda tutta la provincia, la regione, l'Italia e l'Europa".

Aggiunge: "Sono contenta che del Tenda adesso parlino tutti. Io, per quanto mi riguarda, senza alcun interesse politico, non posso che ringraziare l'onorevole Chiara Gribaudo, che ci ha fatto ottenere un incontro di due ore con la ministra alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. E ringrazio la Lega per l'emendamento alla legge di Bilancio, con la richiesta di uno stanziamento di 270 milioni di euro per il nuovo tunnel. La Ciaburro, fino ad oggi, sul Tenda non è pervenuta. Per cui sono lieta del suo intervento".

"E' dal 1995 che sento frottole e vergogne sul Tenda e sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza - conclude il primo cittadino di Roccavione. Non servono le polemiche con il governo, tra maggioranza e opposizione. In questi anni sono cambiati i governi, ma non è stato fatto niente. Adesso spero che questa richiesta di remare tutti uniti, come detto dalla Ciaburro, porti davvero ad una soluzione che, lo ribadisco, non è della Valle Vermenagna, ma di tutti. Domani voglio vedere chi ci sarà e quale sarà il suo contributo per trovare finalmente una soluzione alla questione tunnel di Tenda".