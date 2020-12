Racconigi Cycling Team: Silvio Traversa è il nuovo presidente

Silvio Traversa è il nuovo presidente del Racconigi Cycling Team, Gabriella Cocciolo è la nuova vicepresidente.

Il 20 novembre 2020 il consiglio del Racconigi si è riunito per eleggere le nuove cariche. Si tratta della fine di un’epoca perché negli ultimi 16 anni il presidente è stato Mino Carrera affiancato dal vice Mario Macchiarella.

Tutto il team ringrazia Carrera e Macchiarella per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato in tutti questi anni per rendere il Racconigi ciò che è oggi. Entrambi continueranno a far parte della nostra grande famiglia. Allo stesso modo augura buon lavoro ai neo eletti Traversa e Cocciolo, che da sempre sono al servizio del Racconigi e ora hanno deciso di ricoprire un ruolo con ancora maggiori responsabilità.