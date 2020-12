Hai bisogno di nuovi cerchioni per la tua auto? Scopriamo come risparmiare acquistando cerchi, grazie alle tante opportunità che il web mette a disposizione.

Pure per gli accessori auto il web mette a disposizione numerose opportunità convenienti per gli automobilisti: grazie a internet infatti è diventata una prassi ormai comprare anche pneumatici e cerchioni online, in tutta sicurezza e comodità. Per scoprire come risparmiare acquistando cerchi, bastano pochi accorgimenti: se ad esempio si ha bisogno di cerchi BMW Serie 3 nuovi da montare sul proprio veicolo, è sufficiente effettuare una ricerca all’interno del sito del rivenditore online per trovare il prodotto giusto per le proprie esigenze. Con pochi click si potrà avere accesso ad una selezione di cerchi omologati per il veicolo che si possiede - in questo caso una BMW Serie 3 - e si avrà la possibilità di raffrontare i prezzi per scegliere la soluzione più conveniente senza ovviamente rinunciare alla qualità.

I pro dell'acquisto sul web

Fra i pro del web ci sono naturalmente le numerose possibilità di risparmiare, grazie a sconti, offerte e promozioni ricorrenti in qualsiasi periodo dell’anno, con i quali si avrà l’opportunità di spendere meno sull’acquisto di nuovi cerchi, sia in lega che in acciaio. A ciò bisogna aggiungere il fatto che in media i prezzi proposti dagli e-commerce sono inferiori rispetto a quelli praticati dai rivenditori tradizionali, in quanto sono minori i costi di gestione per chi opera solo in rete. Ciò si traduce in un ulteriore riduzione del costo di vendita, tanto che - stando alle statistiche - l’esborso complessivo per chi acquista sul web può essere ridotto addirittura del 50%! Un’altra possibilità di risparmio è data dalla ricchezza dell’assortimento presente presso i rivenditori online: un catalogo più ampio consente maggiore scelta, e quindi l’opportunità di trovare cerchi di aziende emergenti che coniugano alta qualità con prezzi contenuti, per potersi fare strada sul mercato.

Non c’è soltanto il risparmio

Poter spendere meno è senz’altro un obiettivo legittimo per qualunque automobilista, ma bisogna tener conto del fatto che non c’è soltanto il risparmio, soprattutto quando si parla di sicurezza, come nel caso di cerchi e pneumatici. Per questo motivo si deve diffidare da tutte quelle offerte “troppo” vantaggiose o con sconti eccessivi: sono sicuramente intriganti, ma anche il segnale che dietro può esserci qualcosa di poco chiaro. Per tale ragione è indispensabile, prima di acquistare cerchi online, essere certi dell’affidabilità del venditore, verificando che sia presente da anni nel settore e non si tratti di un sito di vendita aperto semplicemente per racimolare dei soldi e poi sparire nel nulla. Questo aspetto è importante perché il vero risparmio è dato anche dalla possibilità di contare su un’efficiente assistenza post vendita, per qualunque dubbio o eventuali problemi in cui dovesse incorrere l’automobilista.

Come evitare le truffe

Evitare le truffe è semplice, basta avere accortezza ed effettuare dei semplici controlli prima di qualsiasi acquisto. La serietà del sito è un requisito fondamentale, perciò commenti e recensioni di chi ha già acquistato in precedenza possono essere utili per farsi un’idea più chiara sul rivenditore. Un portale scarno e fin troppo basic non è un buon segno, al contrario se si reperiscono con facilità tutte le informazioni di cui si ha bisogno, ci si trova davanti ad un e-commerce esperto e competente, che conosce il proprio lavoro e sa rapportarsi alla clientela. Un altro criterio di affidabilità è la partnership con officine e gommisti convenzionati, ai quali ci si può rivolgere per l’installazione di cerchi oppure pneumatici acquistati online. Un ulteriore servizio che incrementa la comodità per l’automobilista, che dovrà soltanto fissare un appuntamento con l’officina che poi si occuperà del montaggio dei nuovi cerchi.