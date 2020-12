ITC: aumentano gli investimenti delle aziende nelle infrastrutture informatiche

In Italia sono in crescita gli investimenti nel settore ICT, con un aumento considerevole della spesa da parte delle aziende in attività di Ricerca, Innovazione e Sviluppo digitale.

Secondo il report Anitec-Assinform, dalle imprese ICT italiane sono stati spesi 2,6 miliardi di euro nel 2018, con un incremento del 6,4% rispetto al 2017 e stime positive previste anche per il 2019.

La maggior parte degli investimenti sono stati realizzati da aziende attive nell’ambito software e servizi IT, con l’86% di spese autofinanziate e uno stanziamento pubblico cresciuto nel 2018 del 26,7%, superando gli 800 milioni di euro.

Il nostro Paese si avvicina dunque sempre di più alla media UE, sebbene alcune realtà come la Germania e la Francia sia ancora avanti in merito ai fondi destinati all’innovazione delle infrastrutture informatiche.

Le sfide dettate dalla digital transformation

L’emergenza sanitaria e la pandemia di Covid-19 hanno accelerato la trasformazione digitale, un’opportunità per le aziende per colmare il gap con i Paesi guida in Europa.

Il mercato globale è sempre più competitivo e digitalizzato, perciò è necessario aumentare gli investimenti nel settore ICT, valorizzando le competenze informatiche e sostenendo le imprese che vogliono creare valore aggiunto finanziando attività d’innovazione, ricerca e sviluppo.

L’ambito privilegiato, in questo momento, è quello software e servizi informatici, in grado di assorbire oltre la metà degli investimenti, facendo registrare nel 2018 un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.

Si tratta di tecnologie essenziali per il potenziamento dell’infrastruttura ICT, come soluzioni per la condivisione dei dati in tempo reale e l’armonizzazione della applicazioni aziendali come Syniti DR, un database replication software proposto in Italia dagli specialisti di SOFTPI.

Secondo un report dell’ITU (International Telecommunication Union), entro il 2023 il 40% della popolazione interagirà con la pubblica amministrazione in modo digitale, mentre il 40% dei Paesi avrà la metà di abbonamenti ad internet con una velocità superiore a 10 Mbit/s.

Inoltre, la sottoscrizione di servizi di connessione aumenterà del 50% nei prossimi 3 anni su scala globale, con il 70% della popolazione mondiale che userà stabilmente internet e il 65% delle abitazione che saranno connesse.

È evidente come le imprese siano chiamate ad affrontare rapidamente il processo di digital transformation, potenziando gli investimenti nel campo ICT per rinnovare l’infrastruttura informatica aziendale. Si tratta di un passaggio fondamentale per competere sul mercato globale ma anche in ambito locale, rinnovando il proprio business per rendere l’organizzazione aziendale più moderna, efficiente e scalabile.

Le sfide sono numerose e complesse, considerando aspetti come l’integrazione delle tecnologie 5G, l’analisi dei Big Data, l’implementazione dei sistemi di cloud computing, l’intelligenza artificiale, le strutture blockchain e i sistemi di machine learning, con la grande rivoluzione dell’IoT.

Allo stesso tempo, è indispensabile armonizzare le tecnologie ICT, lavorando sulla replicazione dei dati per evitare la segmentazione delle applicazioni e dei sistemi informatici nelle aziende.

Come in Italia possiamo migliorare gli investimenti sul digitale

Nonostante un trend in aumento degli investimenti digitali, in Italia si deve necessariamente fare di più per rimanere competitivi e assicurarsi una posizione significativa sul mercato ICT nei prossimi anni.

Il nostro Paese è senza dubbio in grado di attrarre investimenti dall’estero, soprattutto in alcuni settori ad altissimo valore aggiunto, tuttavia è necessario incrementare l’appeal degli investitori stranieri.

Un altro aspetto su cui lavorare è il capitale umano, sia per quanto riguarda il numero di ricercatori sia per la disponibilità di finanziamenti per i dottorati di ricerca, aumentando non solo la quantità ma soprattutto la qualità delle borse di ricerca.

Lo stesso vale per i fondi pubblici, i quali, sebbene in crescita, devono essere ulteriormente potenziati per soddisfare la domanda e sostenere gli investimenti privati, promuovendo modelli innovativi basati su partnership pubblico-private.

Secondo il report Anitec-Assinform, per allinearci con la media europea negli investimenti in ICT dovremmo spendere 3,5 miliardi di euro in più, con un incremento dei soli fondi pubblici di 500 milioni di euro, un’occasione per aiutare anche la ripresa economica e colare il gap con l’Europa.